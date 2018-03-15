Цитрусовое ДТП: в Одессе в результате аварии дорогу засыпало лимонами

На одесском перекрестке "газель" столкнулась с минивэном. Никто не пострадал, но дорогу засыпало лимонами, которые высыпались из кузова грузовика.

Уже через несколько минут лимонов на дороге не было. Одесситы шутят: пусть не КАМАЗ с конфетами, а все равно приятно, пишет УНИАН.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Виновником происшествия, по всей видимости, является водитель легковушки, который на перекрестке начал маневр не из того ряда.





