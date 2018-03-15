Под Одессой сожгли Jaguar депутата городского совета

В ночь на четверг, 15 марта, в городе Черноморск Одесской области неизвестные сожгли автомобиль Jaguar, который принадлежит главе областной организации партии Самопомощь и лидеру фракции этой политсилы в Черноморском горсовете Ивану Смиренскому.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на самого депутата. По его словам, инцидент произошел в половине четвертого ночи.

"Какие-то люди перелезли через забор ко мне во двор, вылили на машину ведро бензина и подожгли", – сказал Смиренский и добавил, что связывает произошедшее со своей политической деятельностью.

Депутат добавил, что его Jaguar стоил примерно 500 тысяч гривен, передает korrespondent.net.