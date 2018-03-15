Мужчина бросил взрывчатку в патрульных в Киеве

В Деснянском районе столицы, на проспекте Маяковского, неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейских.

Как сообщает Эспрессо, инцидент произошел на остановке общественного транспорта, впрочем, пока неизвестно, это произошло во время проверки документов у мужчины, или при других обстоятельствах.

В результате детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта.

«Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали. Стражи замечают, что на месте событий был мужчина в наручниках, который, вероятно, и является злоумышленником, который напал на полицейских», – сообщает телеканал.

Сейчас правоохранители отказываются от каких-либо комментариев, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые должны установить, что именно взорвалось на остановке, пишет УНИАН





