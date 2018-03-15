Прокурор Антикоррупционной прокуратуры Еуджен Рурак потребовал на заседании суда 15 марта приговорить экс-депутата парламента от ЛДПМ Кирилла Лучинского к шести с половиной годам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа.
Также он должен заплатить штраф 27,5 тыс. леев. Кроме того, Лучинскому могут запретить занимать определенные должности в течение четырех лет, передает newsmaker.md
Антикоррупционная прокуратура считает, что Лучинский получил от Илана Шора $440 тыс. на компанию IPA International на основании фиктивных контрактов. Деньги, по версии прокуратуры, были выведены из Banca de Econоmii, а Лучинский должен был знать об их незаконном происхождении.
Адвокат Лучинского Георгий Ульяновский заявил, что все, что сказал прокурор — это фикция. «У него нет никаких доказательств», — подчеркнул адвокат.
Кирилла Лучинского, напомним, задержали 25 мая 2017 года. С 27 мая он находится под домашним арестом. По версии прокуроров, экс-депутат, будучи управляющим и конечным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через офшоры. Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.
Кирилл Лучинский неоднократно заявлял, что не считает себя виновным и что его компании не занимались отмыванием денег. Он настаивает на том, что в его деле нет необеспеченных кредитов, а все долги он вернул. Он также удивлен тем, что в его деле появился Banca de Economii (Илан Шор — бывший глава админсовета BEM), с которым, по словам Лучинского, у него нет никакой связи.
Читать далее https://point.md/ru/novosti/obschestvo/prokuror-potreboval-6-5-let-tiurmy-dlia-kirilla-luchinskogo
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