О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Рурак потребовал приговорить Кирилла Лучинского к шести с половиной годам лишения свободы
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB+%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhss2MqO7ZAhVHxRQKHVBfAv4Q_AUICigB&biw=982&bih=495#imgrc=ig25BSiEQTRbuM:
14:21, 15 Mar 2018
просмотров 78 | комментариев 0

Прокурор Антикоррупционной прокуратуры Еуджен Рурак потребовал на заседании суда 15 марта приговорить экс-депутата парламента от ЛДПМ Кирилла Лучинского к шести с половиной годам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа.

Также он должен заплатить штраф 27,5 тыс. леев. Кроме того, Лучинскому могут запретить занимать определенные должности в течение четырех лет, передает newsmaker.md

Антикоррупционная прокуратура считает, что Лучинский получил от Илана Шора $440 тыс. на компанию IPA International на основании фиктивных контрактов. Деньги, по версии прокуратуры, были выведены из Banca de Econоmii, а Лучинский должен был знать об их незаконном происхождении.

Адвокат Лучинского Георгий Ульяновский заявил, что все, что сказал прокурор — это фикция. «У него нет никаких доказательств», — подчеркнул адвокат.

Кирилла Лучинского, напомним, задержали 25 мая 2017 года. С 27 мая он находится под домашним арестом. По версии прокуроров, экс-депутат, будучи управляющим и конечным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через офшоры. Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.

Кирилл Лучинский неоднократно заявлял, что не считает себя виновным и что его компании не занимались отмыванием денег. Он настаивает на том, что в его деле нет необеспеченных кредитов, а все долги он вернул. Он также удивлен тем, что в его деле появился Banca de Economii (Илан Шор — бывший глава админсовета BEM), с которым, по словам Лучинского, у него нет никакой связи.

Читать далее https://point.md/ru/novosti/obschestvo/prokuror-potreboval-6-5-let-tiurmy-dlia-kirilla-luchinskogo 




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День придаст решимости Вашим действиям. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Знакомьтесь - первые кандидаты в градоначальники
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...