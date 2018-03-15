Работники дорожно-строительного управления Бельц живут без зарплат с начала года

Уже два месяца не получают зарплату работники Бельцкого дорожно-строительного управления. Администрация раздает только обещания, а между тем 170 человек вынуждены жить в долг.

Зарплату за январь и февраль не получили и работники предприятий, которые находятся в ведомстве ДСУ. Например, городского кладбища.



В администрации ДСУ утверждают, что бюджетный дефицит создала передача управлению обязанностей по эвакуации мусора. Ранее этим занималась фирма Salubrity Solution, но контракт с ней бельцкая мэрия разорвала.



Новые функции потребовали непредвиденных расходов. В итоге задолженность по зарплате в миллион 200 тысяч леев.



Глава Дорожно-строительного управления утверждает, что мэрия обещала перечислить средства на зарплаты в ближайшее время.

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