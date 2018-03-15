Ежегодно 260 млрд. тонн растаявшего гренландского льда пополняет океан, и эта цифра продолжает расти. Ученые обнаружили новую угрозу стабильности ледяного покрова – цепь временных озер, которые постепенно сливаются, вызывая опасную «цепную реакцию».
Дело в том, что каждое лето на поверхности гренландского ледяного щита образуются озера, которые, сливаясь друг с другом, иногда всего за несколько часов, переносят огромное количество теплой воды. Известен случай, когда за 5 дней воедино слились 124 озера. Еще 25 лет назад ледяной щит казался стабильным, а теперь теряет по миллиарду тонн льда в день, что приводит к глобальному повышению уровня мирового океана на 1 мм в год.
Растущая на высоте 2000 м над уровнем моря сеть озер простирается на 100 км в ширину. Международная команда ученых обнаружила, что появление большого количества озер может вчетверо ускорить таяние льдов. Если гренландский щит полностью растает, это повлечет катастрофический подъем уровня мирового океана на 7,4 метра, передает Моя планета.
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