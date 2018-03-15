Популярный сериал "Игра престолов" по серии романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" скорее всего закончится гибелью главных героев шоу.
Как рассказала старший вице-президент телеканала HBO Франческа Орси, когда члены съемочной группы прочитали сценарий последнего сезона, они около 20 минут стоя аплодировали, а многие плакали, пишет Variety.
Команда, работающая над съемками сериала, пообещала, что последний сезон не разочарует поклонников. "Это был очень важный период в нашей жизни и карьере. Актеры были поражены не только тем, что их герои умрут, но и тем, как они встречают свою смерть", - рассказала Орси.
То, что в последних сериях почти все герои погибнут, поклонники сериала предсказывали давно.
Предполагается, что Королевская Гавань будет уничтожена, как это было в видениях Дейнерис в самом начале сериала. Матерь Драконов, скорее всего, умрет при родах. Безумной королеве Серсее пророчат гибель от руки брата Джейме. Что касается того, кто из героев имеет наибольшие шансы дожить до финала, то тут фаворитом все еще считается Тирион Ланнистер. По мнению экспертов сериала, ему удастся дожить до мирных времен, поселиться в родовом замке и возделывать виноградники.
Последний сезон "Игры престолов" выйдет не раньше 2019 года и будет состоять всего из шести серий. Официальная дата премьеры фильма пока неизвестна, отмечает vesti-ukr.com.
Комментарии
- Никита Михалков был госпитализирован в Нижнем Новгороде
- Студия Fox нашла новых авторов для продолжения франшизы "Крепкий орешек"
- В ролике Фантастических тварей нашли большой киноляп
- В США строят музей создателя Звездных войн Джорджа Лукаса
- Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
- Дочь Маши Распутиной бесследно пропала
- Меган Маркл впервые вышла в свет вместе с королевой
- Майли Сайрус обвинили в плагиате и требуют 300 млн долларов
- Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2018
- Вышел первый трейлер фильма Фантастические твари 2
- Дочь арабского эмира записала тревожное видео на случай смерти и исчезла
- Эксперты назвали десятку самых мощных смартфонов
- На свалке в США нашли пакет с драгоценностями на тысячи долларов
- Замужняя учительница по богословию в течение полугода спала со школьником
- Пенсионер изнасиловал семиклассницу на улице в Петербурге
- ДНК космонавта, прожившего год в космосе, изменилась
- Переход на летнее время 2018: когда в Молдове переводят часы
- Шаолиньский монах протыкает стекло иглой. ВИДЕО
- Редкое облако напугало жителей штата Невада
- Весна берёт отгул: в Молдову возвращаются снег, холода и сильный ветер
- 8 марта Майя Санду приняла участие в марше защитников лесбиянок
- Оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину
- "Африканская Кардашьян" с 1,5-метровой попой: На улице все хотят меня отселфить
- Подробности о страшной находке под Хабаровском: обнаружено около 26 пар отрубленных рук
- В Китае прошли испытания скоростного поезда "Фусин"
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com