Фанатам “Игры престолов” пообещали гибель главных героев

Популярный сериал "Игра престолов" по серии романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" скорее всего закончится гибелью главных героев шоу.

Как рассказала старший вице-президент телеканала HBO Франческа Орси, когда члены съемочной группы прочитали сценарий последнего сезона, они около 20 минут стоя аплодировали, а многие плакали, пишет Variety.

Команда, работающая над съемками сериала, пообещала, что последний сезон не разочарует поклонников. "Это был очень важный период в нашей жизни и карьере. Актеры были поражены не только тем, что их герои умрут, но и тем, как они встречают свою смерть", - рассказала Орси.

То, что в последних сериях почти все герои погибнут, поклонники сериала предсказывали давно.

Предполагается, что Королевская Гавань будет уничтожена, как это было в видениях Дейнерис в самом начале сериала. Матерь Драконов, скорее всего, умрет при родах. Безумной королеве Серсее пророчат гибель от руки брата Джейме. Что касается того, кто из героев имеет наибольшие шансы дожить до финала, то тут фаворитом все еще считается Тирион Ланнистер. По мнению экспертов сериала, ему удастся дожить до мирных времен, поселиться в родовом замке и возделывать виноградники.

Последний сезон "Игры престолов" выйдет не раньше 2019 года и будет состоять всего из шести серий. Официальная дата премьеры фильма пока неизвестна, отмечает vesti-ukr.com.