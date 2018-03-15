Никита Михалков был госпитализирован в Нижнем Новгороде

Режиссёр Никита Михалков доставлен в одну из больниц Нижнего Новгорода после падения на улице.

Популярный кинорежиссёр поскользнулся, выходя из машины. А в результате падения он ударился головой. Об этом сообщил сам Михалков во время встречи с волонтёрами в региональном штабе кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.

"Да, я упал, очень скользко было, когда выходили из машины. Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом, сильно ударился головой, " - рассказал Никита Михалков.

Как уточнил режиссёр, в настоящий момент он чувствует себя нормально, передает Лайф.