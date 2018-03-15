Молдаванин дал взятку российскому полицейскому, чтобы освободить соотечественника

Мужчина предложил начальнику полиции 100 тысяч рублей с целью освободить молдаванина, который был объявлен в международный розыск, а вскоре и задержан за торговлю людьми.

В итоге молдаванина обязали оплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за неправомерные действия, а взятку (100 тысяч рублей) обратили в доход государства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежа, вчера Павловский районный суд рассмотрел уголовное дело и вынес приговор 40-летнему жителю Белгородской области, гражданину Молдовы Валерию Палади. Его признали виновным в попытке дачи взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Согласно переданной информации, молдаванин пытался откупить своего 28-летнего друга, гражданина Молдовы, который был задержан в прошлом году по подозрению в торговле людьми. По данным прокуратуры, мужчина находился в международном розыске.

В день задержания подозреваемого Валерий Палади решил “навестить” начальника полиции и предложил ему взятку за то, чтобы его товарища не экстрадировали на родину. Начальник полиции взятку не принял и сообщил оперативному дежурному о незаконных действиях, то есть попытке дачи взятки.

За неправомерные действия районный суд наказал молдаванина штрафом в размере 200 тысяч рублей. При этом по требованию государственного обвинителя, суд обратил предмет взятки (100 тысяч рублей) в доход государства, пишет aif.md





