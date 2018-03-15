В Бангкоке владелец дома обнаружил в стене 5-метрового питона

В Бангкоке 45-летний владелец квартиры обнаружил в стене 5-метрового питона. Мужчина смотрел дома телевизор, когда вдруг услышал подозрительный шум в стене. Испугавшись, таец вызвал спасателей. Те быстро приехали на место, прихватив с собой молоток. Хозяин жилья говорит, что все могло закончиться намного хуже.

Прибывшие спасатели не знали, кто именно издает шипящий шум за стеной, поэтому начали понемногу взламывать стену. Каково же было их удивление, когда в щели они увидели пятнистую кожу гигантского питона. Когда животное наконец-то извлекли из стены и выволокли на улицу, посмотреть на находку собралась вся улица. Питона поместили в мешок и обещали выпустить в дикой природе.

Владелец жилья господин Субданг заверил, что не боится змей, но уточнил, что по-настоящему испугался, если бы питон застрял в потолке и свалился ночью ему на голову. Мужчина огорчен, что теперь придется делать ремонт в доме, но признал, что это все же лучше, чем иметь огромного питона в своей стене.

Спасатели говорят, что стена - довольно необычное место обнаружения змей. Обычно рептилии в Таиланде часто встречаются в стоках канализации, трубах, в ветвях кустарников и деревьев. Эксперты думают, что животное попало в дом через щель снаружи. Питон мог выбрать жилище в качестве убежища от тропического ливня.

В Бангкоке змеи довольно часто заползают в дома людей. В 2017 году департамент пожарной охраны города принял 31 тыс. вызовов с заявками на отлов животных. Питоны хоть и не ядовитые змеи, но имеют острые зубы и могут быть опасны для людей из-за своей способности душить жертву нападения. Такой вид питона, как на видео, может достигать 10 метров в длину и весить более 90 килограммов, отмечает newsru.com.