За последние сутки два ребенка отравились таблетками

В Молдове за последние сутки двое малышей отравились лекарствами. Об этом сообщил Национальный центр догоспитальной помощи.

Инциденты зафиксированы в Дрокиевском и Дондюшанском районах. Согласно информации центра, дети в возрасте от 2 до 3 лет нашли оставленные в доступном для них месте таблетки от болезней сердца, и проглотили часть из них.

Пострадавшим детям была оказана первая помощь, после чего они были отправлены в районные больницы.

Всего же за прошедшие сутки в Молдове было зафиксировано четыре случая отравления лекарствами.

Также врачам скорой помощи в эти сутки пришлось помогать на двух родах, произошедших вне больницы, – в Ниспоренском и Дондюшанском районах. Дети родились здоровыми, и впоследствии были отправлены в роддомы, пишет aif.md





