Новый Mercedes-Maybach Pullman показали на фото

В Сети появились фото обновленного лимузина Maybach S650 Pullman. Автомобиль является самым длинным в своем семействе W222 и достигает 6,5 литров. Об этом пишет Top Gear.

Автомобиль получил обновленную решетку радиатора с вертикальными хромированными элементами, передает korrespondent.net.

Также автомобиль оснащен 20-дюймовыми колесными дисками с десятью отверстиями, ставшими визитной карточкой Maybach.

Салон укомплектован по всем канонам люксовых автомобилей, с отдельными креслами, массажами и подогревами. Также за дополнительную плату возможен заказ стеклянной перегородки, чтобы отделить салон от шофера.

Лимузин получил мотор V12 Biturbo, развивающий 630 л. с. Создавался он для глав государств, а также представителей королевских семейств и владельцев крупных предприятий.