Молдова и Катар заинтересованы в развитии двусторонних отношений

Созыв молдавско-катарской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству в текущем году станет важным шагом в активизации двусторонних отношений между Молдовой и государством Катар.

Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Тудор Ульяновски в ходе встречи с послом Государства Катар в РМ Мохаммедом бин Али Мохаммедом аль-Малики, сообщает Молдпрес.

Как отметил глава МИДЕИ, организация такого форума будет способствовать активизации сотрудничества в экономической, культурной и других областях, а также расширению правовой базы сотрудничества в этих сферах.

Посол Катара подтвердил заинтересованность своей страны в расширении двусторонних отношений с Республикой Молдова в различных областях, отметив, что заседание межправительственной комиссии станет эффективной платформой для активизации молдавско-катарского сотрудничества.



В ходе встречи официальные лица обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений между Молдовой и Катаром, отметив общую заинтересованность в их развитии в различных областях как в двустороннем, так и многостороннем направлениях.