Тысяча евро за права: пообещавших помочь с экзаменом задержали за извлечение выгоды из влияния

В Бельцах задержали мужчину и женщину, подозреваемых в извлечении выгоды из влияния.

По данным следствия, они пообещали юноше помочь получить водительские права, повлияв на членов экзаменационной комиссии автошколы. За свою противозаконную "услугу" подозреваемые и их подельник попросили тысячу евро.

Подозреваемые были задержаны на 72 часа после получения 500 евро. Передача денег прошла под контролем сотрудников Наццентра антикоррупции. Виновным грозит до шести лет тюрьмы или штраф до 200 тысяч леев.

Расследование ведет региональное подразделение "Север" прокуратуры антикоррупции.