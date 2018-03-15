Торнадо в Италии: пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в результате торнадо рядом с Неаполем (Италия).

Торнадо сопровождался сильным дождем и громом с молниями, передает "РИА Новости" со ссылкой на медицинскую службу провинции Казерта.

"Смерч поднялся около 18.30 и налетел на ряд коммун на юге провинции Казерты. Природное явление сопровождалось сильным дождем и громом с молниями. За 20 минут оказались повалены деревья, фонарные столбы и дорожные знаки, а также балконные перила", - говорится в сообщении.

Сильный ветер поднимал в воздух автомобили и привел к нарушению железнодорожного движения.