Житель Глодянского района обнаружил своего отца повешенным на двери гаража

В Глодянском районе мужчина нашел отца повешенным на двери гаража. Трагедия произошла в селе Фундурий Векь.

Мужчина зашел домой к отцу, который жил один, и обнаружил его труп на двери гаража, висящий в петле. Известно, что 62-летний мужчина часто потреблял алкоголь и не раз пытался покончить жизнь самоубийством.

По словам пресс-секретаря полиции Глодян Яны Молчанов, на теле мужчины не было обнаружено следов насилия. Основной версией причины смерти является самоубийство.

Проводится расследование, пишет aif.md





