В ходе проверок такси в Кишиневе выявлено более 200 различных правонарушений

Проверка автомобилей такси в Кишиневе проводилась на протяжении нескольких дней. Всего было выявлено 218 различных правонарушений. Нарушения зафиксированы Нацинспекторатом патрулирования.

Так, у 80 машин такси были выявлены технические неисправности, а у 48 – неисправности либо неавторизованное переоборудование. 27 автомобилей не прошли обязательный техосмотр.

По итогам проверки 20 водителям такси были выданы предписания об устранении обнаруженных неисправностей, пишет aif.md





