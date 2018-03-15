Какие товары приобретают жители Молдовы в интернет магазинах

Шопинг на просторах глобальной сети становится все популярнее и среди граждан Молдовы: какие товары покупают жители республики в отечественных и иностранных интернет-магазинах.

Эксперт в области онлайн торговли одной из молдавских компаний Илинка Трестяну рассказала в интервью студии Sputnik Молдова о том, что жители республики совершают достаточно много покупок в интернет-магазинах.

Наши соотечественники все активнее пользуются возможностями покупки товаров в онлайн точках продаж. Рост популярности такого шопинга наблюдается прежде всего в секторе непродовольственных товаров и связан с более выгодными предложениями для потребителя, а также доступностью электронных сервисов. Основные онлайн-платформы для покупок, которые пользуются спросом среди граждан Молдовы, — AliExpress, eBay, TaoBao, BangGood и т.д.

Согласно статистике, республика продолжает оставаться в числе стран, где тенденция виртуальных покупок растет из года в год.

"Люди ищут в интернете самые разные вещи. Чаще всего они заказывают в интернете гаджеты, смартфоны, которые у на стоят дороже. То есть это товары, которые за границей стоят гораздо дешевле, чем у нас", — сказала собеседница.

По ее словам, также пользуются спросом одежда и обувь брендов, которые не представлены на местном рынке или же по более выгодной цене. При этом она обратила внимание, что некоторые жители Молдовы все еще опасаются делать покупки в сети. По ее мнению, это связано с менталитетом и каким-либо предубеждениями.

"Онлайн шопинг развивается и будет продолжать развиваться. В будущем, мы полагаем, что Республика Молдова станет более развитой в этом смысле", — отметила Трестяну.







