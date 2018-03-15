В 2017 году ВВП Молдовы вырос на 4,5%

В прошлом году экономика Молдовы выросла на 4,5%. По данным Национального бюро статистики, к концу 2017 года валовой внутренний продукт превысил 150 млрд. леев.

Согласно пресс-релизу НБС, основные области, которые способствовали росту ВВП, являются торговля (20,5%), промышленность (14,6%), сельское хозяйство (12,2%), информационные услуги и связь (5,7%) и строительство (3,3%).Объем налогов на продукты возрос на 6,9% по сравнению с предыдущим годом, что способствовало росту и формированию ВВП на 1,1% и 16,3% соответственно, - сообщило Национальное бюро статистики.В четвертом квартале 2017 года ВВП составил почти 41 млрд. леев в текущих рыночных ценах, увеличившись в реальном выражении на 6,4% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года и на 6,1% по сравнению с третьим кварталом 2017 года.Отметим, что Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал рост молдавского ВВП в 2017 году на 3%. Прогноз Всемирного банка составил 3,5%, а Международного валютного фонда, как и Министерства экономики - 4,5%.