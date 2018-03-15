Москвичка "угнала" у сына свой автомобиль

По данным РЕН ТВ, москвич заявил об угоне красного Renault Logan с парковки на ул. Гарибальди. По документам машина принадлежит его матери.

Судя по записям с камер наблюдения, машину открыли женщина и мужчина с помощью брелка сигнализации и затем уехали на ней. Заявитель узнал на кадрах свою мать.

Женщина рассказала полиции, что сын самовольно забрал у нее машину два года назад и не возвращал, хотя она жаловалась в полицию.