В Греции 150 беженцев напали на полицейских

Восемь полицейских получили ранения в ходе устранения бунта, который учинили мигранты и беженцы. Конфликт произошел минувшей ночью в центре приема и идентификации "Мория" на острове Лесбос.

Беспорядок начали примерно 150 беженцев и мигрантов, возмущенные тем, что им не дают покинуть остров. Чтобы выразить свой протест, недовольные подожгли мусорные баки.

После невинных поджогов протестующие начали атаковать полицейских, прибывших на место. Сотрудники правоохранительных органов доставлены в больницу в Митилини, пишет ren.tv