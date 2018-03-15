Замужняя учительница по богословию в течение полугода спала со школьником

В штате Алабама перед судом предстанет 28-летняя учительница средней школы Бирмингема, которая обвиняется в совращении школьника.

Как сообщает Daily Mail, она преподавала богословие и историю. Известно, что роман замужней женщины и 17-летнего подростка продолжался по меньшей мере пять месяцев.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить Стефани Пруетт обвинения. По информации издания, ей грозит до 20 лет тюрьмы, пишет ren.tv