На свалке в США нашли пакет с драгоценностями на тысячи долларов

В американском городе Гейнсвилл штата Джорджия нашли пакет с драгоценностями на сумму около 100 тысяч долларов. Об этом сообщает UPI.

В пакете были бриллианты, дорогостоящие кольца и браслет. Владелица украшений выбросила их по ошибке, а потом позвонила на свалку и попросила вернуть.

Пять сотрудников свалки несколько часов копались в мусоре, чтобы найти пропажу.