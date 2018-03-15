Петербуржец по частям заказал из США три американских автомата

Московской отделение «Почты России» заявило в полицию после обнаружения подозрительной посылки. Сотрудники заметили, что в коробках находятся составные части автоматов. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Посылка проходила 6 марта через московский филиал «Почты России», который находится на Краснопрудном проезде, дом № 7, строение № 1. Отправитель посылки — США, а получатель — житель Петергофского шоссе, дом № 3 Санкт-Петербурга .

Чтобы осмотреть содержимое посылки почтальоны использовали рентген. Оказалось, что внутри коробки составные части двух автоматов, пишет 360tv.ru

В коробке лежали три предмета, конструктивно схожие с прикладом. Три предмета, похожие на цевье, три — на затвор от огнестрельного оружия, три детали — на оружейный ствол. Судя по названиям и маркировке, мужчина заказал части автомата AR 15 и MFR XS 15.0.

Об AR 15 еще немного известно — это американская полуавтоматическая винтовка под патрон 5,56 на 45 миллиметров. Выпускается с 1963 года, поступает в продажу в качестве гражданского оружия для самообороны, охоты и так далее. Однако о винтовке MFR XS 15.0 неизвестно почти ничего.

На всех предметах была маркировка Daniel Defense. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда».