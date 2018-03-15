Москвич украл всех кошек жены и стал вымогать квартиру

Житель Останкинского района Москвы захотел получить квартиру, которая считалась общим имуществом с супругой. Однако женщина отказывалась дарить ему помещение, поэтому он украл всех ее кошек. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Теперь мужчина 1963 года рождения предложил супруге 1964 года рождения «честный» обмен — кошек на квартиру. То есть женщина должна отдать ему квартиру, а он ей — кошек. Все действо произошло на улице Академика Королева.

Мужчина вывез всех кошек 18 февраля, мотивировав свои действия претензией на совместно нажитое имущество супругов.

На что надеялся похититель — неизвестно. Но теперь супруга подала на него заявление в полицию.