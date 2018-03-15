Вашингтон расширил санкции против Москвы, соответствующий список был опубликован на сайте Министерства финансов.
Ограничения ввели в соответствии с принятым в прошлом году законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
В список попали лица и компании, обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы. В их числе предприниматель Евгений Пригожин.
Всего в этот список внесли 13 человек и три компании. Также под ограничения попали ФСБ и ГРУ и шесть сотрудников этих ведомств, которых Вашингтон считает ответственными за атаку вируса NotPetya.
Активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям страны запретят вести с ними какие-либо дела.
В Белом доме заявили, что новые санкции стали "ответом на кибератаки"., пишет РИА Новости
"Сегодняшние действия направлены против непрекращающихся усилий России по дестабилизации, которые начались с вмешательства в американские выборы, продолжением которых стали кибаратаки, включая и ту, что произошла 15 февраля — кибератака NotPetya", — отметил глава Минфина Стивен Мнучин.
Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего года показания по делу давали экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, сын президента Дональд Трамп — младший и ряд других близких к президенту людей.
Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он обвинил 13 россиян, включая Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.
И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными".
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ОВЕН
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ТЕЛЕЦ
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Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ЛЕВ
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День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ВЕСЫ
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На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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