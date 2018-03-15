Подробности жестокого убийства в Кишиневе: мужчина задушил жену, затем обернул пакетами и вынес на мусорку

Убийцу женщины, чье тело нашли в мусорном баке на Буюканах, взяли под стражу. Как заявили в полиции, это бывший муж жертвы. На допросе он признался, что задушил ее во время ссоры. Труп держал в доме два дня, затем обернул пакетами, положил в большую сумку и вынес на мусорку.

Родители погибшей рассказали, что супруги развелись несколько лет назад, но сына воспитывали вместе. Мать говорила с ней в канун 8 марта, а потом не могла дозвониться.



"Никогда бы не подумала, что он на такое способен. С нами он всегда был тихим", - мать жертвы Лариса Гэлэцяну.



Отец полагает, что мотивом убийства стала ревность.



"Только из-за ревности. Хотя у нее с собой были деньги - 11 тысяч леев", - отец жертвы Ион Гэлэцяну.



Ранее погибшая служила в Пограничной полиции, а последнее время работала в цветочной фирме в Кишиневе. Подозреваемому грозит 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.







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