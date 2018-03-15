В Гренландии нашли окаменевший мозг «морского монстра»

Ученые обнаружили 15 окаменевших останков морских хищников, которые жили 520 млн лет назад. Находки помогут специалистам понять этапы эволюции мозга.

Несмотря на примитивность мозга, эти животные успешно пережили кембрийский взрыв 540 млн лет назад, когда появились новые виды и закрепилось разделение на хищников и жертв. Они передвигались с помощью 11 плавников и использовали фронтальные отростки для захвата жертвы.

Новые находки также проливают свет на эволюцию глаз и зрения: их форма является промежуточным звеном между простым устройством глаз, как у онихофоров или тихоходок, и сложным, как у членистоногих.

