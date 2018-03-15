В России голая женщина угрожала самоподжогом в банке

В России женщина из Томска разделась догола в одном из отделений "Совкомбанка" и угрожала поджечь себя. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает Life.ru.

Как отмечается, сотрудники кредитного учреждения предположили, что нужно вызвать психиатров. По словам сотрудников пресс-службы, она состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Видео события появилось в телеграмм-каналах, пишет korrespondent.net

Как видно из видео, жительница Томска разделась и залезла на стол в одном из отделений. Она уверяла, что сама является врачом, а на вопрос, почему оголилась, говорила, что ее раздел банк.