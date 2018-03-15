Исследование: Зубная паста не помогает защитить эмаль

Разрушение зубной эмали и гиперчувствительность зубов – достаточно распространенные проблемы. Часто люди пытаются справиться с ними самостоятельно, покупая специализированные зубные пасты. Новейшие исследования демонстрируют бесполезность этих паст – ученые из Университета Берна (University of Bern) совместно со специалистами из Университета Сан-Паулу (University of São Paulo) проанализировали девять представленных на рынке зубных паст, которые, как было заявлено производителем, предупреждают потерю эмали. Ни одна из них не имела таких свойств.

Согласно статье, опубликованной в Scientific Reports, все протестированные пасты различались по параметру эрозии зубов, происходившей с их применением, но полностью от потери зубной эмали не защищала ни одна из паст. Эрозия все же наблюдалась вне зависимости от пасты, и эмаль повреждалась в любом случае.

Тем не менее, ученые отметили, что не стоит думать, что зубные пасты полностью бесполезны. Их необходимо использовать не как лечение, а как дополнение к нему, а основное лечение должен проводить врач, пишет vesti.ru.

Кроме того, людям, страдающим от эрозии зубов, необходимо следить за питанием. К разрушению эмали могут приводить многие факторы, и особенности чистки зубов – это только один из них. С учетом того, что в пище содержится все больше кислоты, одной только пасты для защиты недостаточно, подчеркнули специалисты.

В ходе экспериментов использовались восемь доступных в магазинах паст и одна контрольная. В течение пяти дней исследовалось состояние человеческих зубов при чистке один раз в день и регулярном воздействии раствора кислоты.

Применялись человеческие премоляры, искусственная слюна и автоматическая машина для чистки зубов. Статистически все пасты оказались примерно одинаковыми, разница в действии была несущественна.