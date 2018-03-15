Назван срок начала серийного производства боевых роботов для российской армии

Боевые роботы для российской армии могут выйти в серийное производство. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на вопросы участников форума «Россия — страна возможностей», передает РИА «Новости».

Уже в эти дни роль солдата в армии меняется. Боевые действия ведутся с помощью современной техники. Роль человека постепенно сводится только к координации действий.

"Это реализуется сегодня и реализуется довольно энергично", отметил Сергей Шойгу.

В качестве примера он привел данные по сегодняшнему техническому обеспечению армии беспилотными комплексами. Если несколько лет назад в армии насчитывалось 160 беспилотных летательных аппарата, то теперь их около одной тысячи 800 единиц, пишет 360tv.ru

Глава оборонного ведомства отметил, что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию. Эти роботы уже в серии. «Сегодня такие роботы уже серийно выпускаются… У нас не останавливается работа ни на один день, ни на один час», — подчеркнул Шойгу.