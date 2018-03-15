Социалисты высадили цветы в ямы на бельцких дорогах

Активисты Партии социалистов решили оригинальным способом привлечь внимание властей к проблеме ям на дорогах в Бельцах. Сегодня они высадили цветы в колдобинах. Об этой акции сообщил на своей странице в Фейсбуке один из ее участников, Вячеслав Жуков.

По его словам, проблема дорог - одна из самых острых на сегодняшний день в Бельцах. Вячеслав Жуков уверен, что если о ней ежедневно не говорить, если не поднимать ее на всеобщее обозрение и не создавать широкий резонанс вокруг нее - службы и дальше будут тактично умалчивать и скрывать тот факт, что состояние почти всех дорог в городе пребывает в не нормативном состоянии для езды.«Нашей сегодняшней акцией мы хотим привлечь внимание общественности к насущной проблеме дорог и обратиться к местной службе, которая занимается обслуживанием дорог и их реконструкцией с просьбой выполнять более качественно и компетентно ремонт дорог, а примэрию города настоятельно просим более жестко контролировать данный вопрос», - написал активист ПСРМ на своей странице в соцсетях. Ранее местные жители неоднократно жаловались на разбитые городские дороги.