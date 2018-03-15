Влад Плахотнюк на встрече с главой Делегации ЕС: ДПМ подтверждает поддержку единому кандидату проевропейских сил на досрочных выборах в Кишиневе

Проевропейские силы в Республике Молдова должны выдвинуть и поддерживать единого кандидата на досрочные выборы в Кишиневе. Эту позицию Демократической партии Молдовы подтвердил лидер политформирования Влад Плахотнюк на встрече с главой делегации Европейского Союза в Республике Молдова, послом Питером Михалко.

По мнению Влада Плахотнюка, только так можно обеспечить в столице современное руководство. Они также обсудили обязательство ДПМ по сохранению европейского вектора, а также необходимость создания проевропейской коалиции после парламентских выборов, запланированных на конец года. Стороны затронули и другие актуальные вопросы, включая приоритеты ДПМ касательно реформ в разных областях, поправки в Кодекс о телевидении и радио, приднестровскую проблематику, реформу правосудия. Дискуссии проходили в открытой и конструктивной атмосфере. Влад Плахотнюк и Питер Михалко договорились периодически проводить такие встречи.

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