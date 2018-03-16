Задержан директор столичного профессионального училища

В столице задержали директора профессионального училища. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, он вместе с женой нанимал для подсобных работ людей, платил им наличными только часть зарплаты, а остальные деньги сам снимал с их банковских карт.

В результате обысков у директора училища обнаружили также 10 000 евро. Прокуроры оценивают ущерб, причиненный супругами. Им грозит до семи лет лишения свободы.