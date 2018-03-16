Венецианская комиссия обсуждает изменение избирательной системы в Молдове

Два дня продлится пленарное заседание Венецианской комиссии. Сегодня и завтра в повестке форума обсудят три главных вопроса, касающиеся нашей страны: изменение избирательной системы, поправки в законодательство о назначении судей и свободы ассоциации.

Молдову на пленарном заседании представит депутат ДПМ Игорь Время, который входит в парламентскую комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету, напоминает publika.md.



Позже Венецианская комиссия выскажет свою позицию по вопросу изменения избирательной системы, при этом заключение отразит общую с офисом ОБСЕ по демократическим учреждениям и правам человека позицию.



В повестке комиссии также встреча в рамках министерского комитета, в которой примет участие постоянный представитель Молдовы при Совете Европы Корина Кэлугэру.



