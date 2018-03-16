БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

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