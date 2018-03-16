Пластик в бутилированной воде: ВОЗ начинает расследование

Всемирная организация здравоохранения намерена изучить потенциальные риски содержания микрочастиц пластика в бутилированой питьевой воде.

В ходе крупнейшего расследования, проведенного журналистской организацией Orb Media, был проанализирован химический состав бутилированной воды крупнейших мировых брендов - в общей сложности 250 бутылок из девяти стран. Почти во всех бутылках обнаружили частицы пластика.

Тестирование проводили в Университете штата Нью-Йорк, в городе Фредония.

"Мы находили [пластик] в одной бутылке за другой", - рассказала ВВС профессор химии Шерри Мейсон, проводившая анализ.

"Дело не в том, чтобы указать на конкретные марки. Исследование показало, что это относится ко всем. Пластик стал одним из самых распространенных материалов, которые мы используем. Теперь он проникает в воду и в другие простейшие продукты, которые мы употребляем", - утверждает она.

Сегодня не доказано, что микрочастицы пластика способны навредить здоровью даже при регулярном приеме внутрь, но эффект от их употребления до конца еще не изучен.

В развивающихся странах, где вода из-под крана может быть непригодной для питья, эксперты по-прежнему советуют употреблять воду из пластиковых бутылок. "Показатели, которые мы получили, не катастрофические, но вызывают озабоченность", - говорит профессор Мейсон.

Журналисты связались с компаниями, производящими воду разных марок, - представители всех фирм заявили, что их продукт соответствует высочайшим стандартам качества и чистоты.

Также в нескольких компаниях отметили, что сегодня даже в развитых странах отсутствуют санитарные нормы допустимого уровня содержания микрочастиц пластика в воде и не разработаны универсальные процедуры тестирования по этому параметру.

В прошлом году в ходе похожего исследования группа ученых под руководством Шерри Мейсон нашла микрочастицы пластика в водопроводной воде, морепродуктах, пиве, морской воде и даже в воздухе.