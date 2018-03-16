Австралийца со вшитым в руку билетом оштрафовали в транспорте

Австралиец с именем Мяу-Людо Диско Гамма Мяу-Мяу (так записано в паспорте), называющий себя киборгом, не смог предъявить в транспорте билет контролеру из-за того, что он был вшит в руку. Об этом пишет Buzzfeed.

Доказывать свою правоту мужчина был вынужден в суде. По итогам слушания было вынесено решение, что австралиец должен не только заплатить 220 долларов штрафа, но также тысячу долларов судебных издержек.

Решение было аргументировано тем, что Мяу-Мяу не имел утвержденного образца проездного документа, который можно было бы предъявить контролеру.

В то же время адвокат австралийца отметил, что у его подзащитного было достаточно средств на карте, и желания проехать бесплатно у его клиента не было, передает korrespondent.net.