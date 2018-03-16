В Москву в выходные нагрянут настоящие зимние морозы

Сильные морозы ожидаются в Московском регионе в выходные, температура воздуха опустится до минус 22 градусов, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В эти выходные нас ждет настоящее ультраполярное вторжение, когда ночью будет до минус 17 — минус 22, днем минус пять — минус десять. Такие холодные вторжения к середине марта случаются в Москве не чаще чем один раз в 18 лет. Это феноменальное похолодание", — сказал Тишковец.

Он отметил, что в Москве температура опустится до минус 17 — минус 20 градусов, а в области — до минус 22 градусов, сообщает РИА Новости

"Такие январские температуры даже круче, чем в разгар зимы. Это настоящие зимние морозы", — добавил собеседник агентства.

В середине неделе о сильном снегопаде и резком похолодании предупредили и жителей Центрального региона России. Спасатели сообщили, что в нескольких областях на этой неделе ожидаются морозы до минус 25 градусов.







