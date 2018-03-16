В ЕС хотят обложить налогом крупные IT-компании из США

Европейская комиссия собирается ввести 3%-й налог с выручки для крупнейших IT-компаний, в частности Google и Facebook. Об этом говорится в проекте решения, сообщает Reuters.

Как отмечается, ряд государств Евросоюза обвиняют IT-гигантов в том, что они недоплачивают налоги, переправляя свою прибыль в страны с низким налогообложением, такие как Ирландия и Люксембург.

Налог будет взыматься только с крупных компаний с ежегодным объемом выручки свыше 750 млн евро во всем мире и свыше 50 млн евро в ЕС.

Предложение может быть одобрено на следующей неделе (19-23 марта). Размер налога может быть изменен в пределах от 1% до 5%.

Под действие нового налога в ЕС могут попасть такие компании, как Amazon, Apple, Facebook, Google, Uber, Airbnb и ряд других фирм, передает korrespondent.net.

Как сообщает агентство, "цифровой налог" рассматривается как временная мера на тот период, пока ЕС не достиг соглашения о налогах с крупными компаниями.