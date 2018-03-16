Сериал Властелин Колец обойдется Amazon в полмиллиарда

Сериал Властелин колец обойдется корпорации Amazon в полмиллиарда долларов. Об этом пишет GameSpot. По информации издания, в эту сумму входят затраты на два сезона фэнтезийной саги.

О том, что корпорация намерена заниматься производством Властелина колец, стало известно еще осенью прошлого года. За право экранизации Amazon заплатила 250 миллионов долларов. Приблизительно такая же сумма потребуется на продюсирование и маркетинг.

Сообщается, что эти показатели в разы превышают затраты на телевизионное шоу Человек в высоком замке, которое привлекло около 1,15 миллиона новым подписчиков сервиса Amazon Prime.

Что касается информации о самом проекте, то ее практически нет. Сообщается лишь, что сюжет будет раскрывать те события, которые происходили до изложенных во Властелине колец: Братство кольца, передает korrespondent.net .