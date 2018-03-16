Птицы "обокрали" латвийских исследователей в Антарктиде

В Антарктиде птицы "обокрали" исследователей из Латвии, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Skaties.lv.

Как рассказывают участники экспедиции, птицы, в том числе и пингвины, часто наблюдают за их работой, однако особые проблемы доставляют южнополярные поморники. По словам ученых, эти птицы иногда передвигают или вовсе уносят технику для исследований.

Несмотря на это, геологи продолжают исследования и собирают образцы, которые проанализируют в Латвии, уже после экспедиции, пишет РИА Новости

Экспедиция латвийских ученых началась месяц назад, ее цель — изучение внутренней структуры ледников. Кроме того, исследователи надеются, что смогут помочь понять процессы, начавшиеся в Антарктиде из-за изменений климата.







