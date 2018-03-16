Во Владивостоке собака взяла "на воспитание" котенка леопарда

В приморском зоопарке "Садгород" среднеазиатская овчарка взяла "на воспитание" котенка леопарда, рассказали в пресс-службе учреждения.

"Несмотря на свои размеры <…> и ощущая свою силу, очень аккуратно и бережно выгуливает леопардессу Милашу", — говорится в сообщении.

Милаша родилась в "Садгороде" от пары леопардов Влада и Алены, а выкормила ее золотистый ретривер Тэсси. Сейчас котенку пять месяцев.

Овчарку Эльзу владельцы зоопарка завели минувшей осенью: щенок должен был составить компанию новичку — двухмесячной львице по имени Астра. Животные подружились, живут в одном вольере, играют и едят вместе, пишет РИА Новости

Сотрудники "Садгорода" отмечают, что Эльза очень умная и добрая собака, со своими новыми друзьями она обращается ласково и бережно.







