Ученые назвали новую опасность путешествия на Марс

Группа ученых из Университета Нью-Гэмпшира в США установила, что воздействие радиации на астронавтов в ходе марсианского полета может оказаться куда более серьезным, нежели полагалось ранее. Об этом пишет Phys.org.

Причиной тому служит снижение солнечной активности, благодаря чему ветер менее эффективно отражает космические лучи.

К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные CRaTER — прибора, который расположен на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Его главная задача - оценивать вредоносное воздействие космических лучей и солнечной радиации.

В итоге ученые заметили, что излучение объектов, расположенных за пределами Солнечной системы, усилилось. Причиной, по мнению специалистов, является аномальный по продолжительности период сниженной солнечной активности.

Кроме того, в ходе исследования была также выявлена опасность и от самого солнца, за счет испускания высокоэнергетических частиц, передает korrespondent.net.