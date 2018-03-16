Водопровод Кишинев - Страшены - Калараш начнут строить в конце года

Строительство магистрального водопровода Кишинев - Страшены - Калараш начнется в конце года. Об этом говорилось на первом заседании рабочей группы проекта "Улучшение инфраструктуры водоснабжения в Молдове" в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Участники обсудили технико-экономическое обоснование проекта, которое начнут разрабатывать летом, чтобы начать строительство уже в конце года, передает Инфотаг.



Руководитель службы менеджмента проектов в области окружающей среды министерства Ион Ликэ сказал, что в ближайшее время предстоит внести поправки в контракт на разработку ТЭО, провести переговоры с землевладельцами, участки которых пересекает будущий водопровод, а также получить разрешение на зонирование.



Представители местных органов власти Кишинева, Страшен и Калараша отметили на заседании, что некоторые проблемы могут возникнуть с владельцами земли, на территории которых предстоит проводить работы.



Проект финансируется правительством Германии посредством немецкого государственного банка KfW. Стоимость первого этапа проекта $16,5 млн. Они предоставляются в качестве гранта.