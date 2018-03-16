В Мексике задержали убийц сотрудников генпрокуратуры

Генеральная прокуратура Мексики сообщила о задержании причастных к убийству двух своих сотрудников.

Двое служащих Агентства криминальных расследований в составе генпрокуратуры пропали в штате Наярит в начале февраля, когда находились на отдыхе у родственников. Затем похитители разместили в социальных сетях видео с агентами, стоящими на коленях на фоне самих бандитов с оружием и закрытыми масками лицами. Позднее были обнаружены останки похищенных.

"На пресс-конференции будут даны детали операции в штатах Халиско и Наярит, которая привела к задержанию людей, причастных к убийству наших товарищей, они были пойманы в штате Наярит", – говорится в сообщении генпрокуратуры в ее микроблоге в Twitter.

РИА Новости. Встреча с журналистами пройдет поздно вечером в четверг (в пятницу утром по московскому времени), где прокуратура обещает обнародовать подробности задержания, пишет

Ранее власти сообщали, что к убийству могут быть причастны члены мощного наркокартеля "Халиско-Новое поколение".







