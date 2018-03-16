В Мадриде вспыхнули массовые беспорядки

В центре Мадрида вспыхнули массовые беспорядки после гибели выходца из Африки, есть пострадавшие, пишет газета Pais.

По данным источников в полиции, 35-летний сенегалец Маме Мбаге умер от сердечной недостаточности. Однако его знакомые и очевидцы утверждают, что он погиб в результате погони, которую полицейские устроили за уличными торговцами. Мбаге приехал в Испанию 14 лет назад, но разрешения проживание у него не было.

Накануне вечером в районе Лавапьес, где жил Мбаге, собралось около 200 протестующих. Они выкрикивали лозунги: "Социальное, а не полицейское государство!", "Полицейские-убийцы!" и "Полицию вон из Мадрида!".

Затем беспорядки перекинулись на ближайшие кварталы, их участники громили автобусные остановки и банковские отделения, поджигали мусорные контейнеры и полицейские автомобили. Охрана применила против нарушителей резиновые пули, пишет РИА Новости

В столкновениях получили ранения не менее десяти полицейских и четверо горожан.







