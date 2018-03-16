Обрушения моста в Майами: погибли четыре человека

Число жертв обрушения моста в четверг в Майами (штат Флорида, США) составило четыре человека, еще девять пострадали, сообщил руководитель пожарно-спасательной службы Майами-Дэйд Дэйв Дауни.

"Мы будем продолжать нашу работу, пока не удостоверимся, что выживших (под завалами) больше нет", — подчеркнул Дауни на пресс-конференции.

На месте обрушения работают спасатели с собаками, обученными на поиск людей под завалами.

По данным Local10, мост еще не был достроен. Секцию весом 950 тонн установили на опоры недавно — 10 марта. Мост стоимостью более 14 миллионов долларов призван был облегчить жизнь студентам Международного университета Флориды, связав его с кампусом. Сейчас они вынуждены добираться до вуза на специальных автобусах.

Университет сам принимал участие в проектировке моста. При строительстве использовали методы ускоренного возведения — при помощи модулей. Университет сообщал, что модульная конструкция уменьшает потенциальные риски для строителей, пешеходов и водителей, а также сводит к минимуму необходимость перекрывать трассу. Строительство должно было завершиться в следующем году, сообщает РИА Новости

По данным газеты Miami New Times, два крупнейших подрядчика, принимавших участие в строительстве моста, уже имели проблемы с обеспечением безопасности. В одном случае речь шла о падении конструкции моста на рабочего, пишет газета.







