Газ в Молдове подешевеет на 20%

Голубое топливо в Молдове станет дешевле на 20%. Такое решение приняло Национальное агенство по регулированию в энергетике. Новый тариф применят к поставкам с 1 января 2018 года, а потребителям компенсируют переплату.

Конечные потребители будут платить за газ 4,70 леев за кубометр, если потребляют ежемесячно меньше 30 кубометров. Ранее тариф составлял 5,89 леев. Если расход окажется больше, платить нужно будет по 4,89 леев вместо нынешних 6,13. Теплоцентралям и ТЭЦ топливо будут поставлять за 4,01 лея вместо 5 леев.

Ранее с просьбой о пересмотре тарифа к учреждению обратилась компания "Moldovagaz". Поставщик представил отчёт, на основе которого рассчитали новую стоимость.

В феврале премьер-министр Павел Филип объявил, что цена может снизиться более чем на 20%, хотя в "Moldovagaz" говорят об 11%.