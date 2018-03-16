Накануне Рада отклонила законопроект об отмене "поправок Лозового" из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые вызвали общественный резонанс в стране. Поправка уменьшает сроки следствия с нескольких лет до нескольких месяцев. Это, по мнению ее противников, позволит избежать наказания коррупционерам и бывшим членам Партии регионов.

РИА Новости, Как сообщаетукраинские депутаты довольно часто прибегают к грубой физической силе, в том числе в парламенте страны — Верховной раде. Так, в октябре, во время обсуждения закона о реинтеграции Донбасса, депутаты от партий "Самопомощь" и "Свобода" заблокировали трибуну, другие пытались им помешать, началась потасовка, а внефракционный депутат Юрий Левченко бросил в зал заседаний дымовую шашку.